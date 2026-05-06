Mon agenda soleil

Un agenda scolaire pour les écoliers du Primaire avec de belles illustrations à prix très compétitif. Un outil pratique Pour chaque semaine, une double page du lundi au samedi permet de noter ses devoirs. A la fin de l'agenda, des fiches pratiques, conçues avec des enseignants, donnent des méthodes de travail. Une touche spirituelle et culturelle Chaque jour, vous trouverez le nom du saint fêté. Chaque dimanche, une double page propose un atelier sur l'évangile et un atelier sur le thème de l'éducation aux médias, pour aider les enfants à exercer un esprit critique, à cultiver la patience du discernement et à éviter la superficialité des réseaux sociaux.