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Mon agenda soleil

Bayard Jeunesse, Xxx

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Un agenda scolaire pour les écoliers du Primaire avec de belles illustrations à prix très compétitif. Un outil pratique Pour chaque semaine, une double page du lundi au samedi permet de noter ses devoirs. A la fin de l'agenda, des fiches pratiques, conçues avec des enseignants, donnent des méthodes de travail. Une touche spirituelle et culturelle Chaque jour, vous trouverez le nom du saint fêté. Chaque dimanche, une double page propose un atelier sur l'évangile et un atelier sur le thème de l'éducation aux médias, pour aider les enfants à exercer un esprit critique, à cultiver la patience du discernement et à éviter la superficialité des réseaux sociaux.

Par Bayard Jeunesse, Xxx
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Bayard Jeunesse, Xxx

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Agendas jeunesse

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Mon agenda soleil

Bayard Jeunesse, Xxx

Paru le 06/05/2026

200 pages

Bayard jeunesse

6,95 €

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