Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le mensonge dans le sang

Karin Slaughter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une famille toxique. Huit clients dans un hôtel isolé. Tous menteurs. Mais un seul tueur. Bienvenue au lodge McAlpine : un luxueux hôtel perché au sommet d'une montagne, coupé du monde, parfait pour se détendre. C'est ce que Will Trent et Sara Linton souhaitaient pour célébrer leur lune de miel. Jusqu'à ce qu'un cri déchire la nuit. Mercy McAlpine, la directrice, vient d'être sauvagement assassinée. Pour couronner le tout, une tempête s'abat sur la propriété, et la seule route d'accès est bloquée. Tous sont piégés avec le meurtrier. En fouillant les secrets de la famille McAlpine et des autres clients, le couple réalise une chose : tout le monde ici ment. A sa famille. A soi-même. Chaque révélation les rapproche de la vérité... et du danger. Car le tueur est prêt à frapper de plus belle, et ce voyage pourrait bien être leur dernier. La nouvelle enquête de Will Trent, le héros de Karin Slaughter, à retrouver sur Disney+. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Souad Degachi et Maxime Shelledy A propos de l'autrice N°1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin Slaughter est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde, publiée dans 120 pays et vendue à plus de 40 millions d'exemplaires.

Par Karin Slaughter
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Karin Slaughter

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mensonge dans le sang par Karin Slaughter

Commenter ce livre

 

Le mensonge dans le sang

Karin Slaughter trad. Souad Degachi, Maxime Shelledy

Paru le 06/05/2026

640 pages

HarperCollins France

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033927396
9791033927396
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.