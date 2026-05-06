Le mensonge dans le sang

Une famille toxique. Huit clients dans un hôtel isolé. Tous menteurs. Mais un seul tueur. Bienvenue au lodge McAlpine : un luxueux hôtel perché au sommet d'une montagne, coupé du monde, parfait pour se détendre. C'est ce que Will Trent et Sara Linton souhaitaient pour célébrer leur lune de miel. Jusqu'à ce qu'un cri déchire la nuit. Mercy McAlpine, la directrice, vient d'être sauvagement assassinée. Pour couronner le tout, une tempête s'abat sur la propriété, et la seule route d'accès est bloquée. Tous sont piégés avec le meurtrier. En fouillant les secrets de la famille McAlpine et des autres clients, le couple réalise une chose : tout le monde ici ment. A sa famille. A soi-même. Chaque révélation les rapproche de la vérité... et du danger. Car le tueur est prêt à frapper de plus belle, et ce voyage pourrait bien être leur dernier. La nouvelle enquête de Will Trent, le héros de Karin Slaughter, à retrouver sur Disney+. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Souad Degachi et Maxime Shelledy A propos de l'autrice N°1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin Slaughter est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde, publiée dans 120 pays et vendue à plus de 40 millions d'exemplaires.