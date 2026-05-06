Un baiser peut tout changer... même quand on s'est juré de ne plus aimer. Caroline croyait en avoir fini avec l'amour. Le coeur brisé, elle a quitté l'Ecosse pour l'Oklahoma, espérant tout recommencer. Un an là-bas, c'est ce qu'elle s'accorde pour se reconstruire. Mais, une nuit, tout bascule. Un bar, un peu trop de whisky... et un baiser enflammé avec Hunter, un cowboy irrésistiblement séduisant. Ce baiser ? Une erreur. Une délicieuse erreur. Car Caroline ne peut plus chasser Hunter de ses pensées. Elle le sait, elle n'a pas le temps pour l'amour. Surtout avec la date de son départ qui approche à grands pas. Et pourtant... l'attraction qu'elle ressent pour Hunter est plus forte que tout. Explosive. Dangereuse. Capable de remettre en cause toutes ses certitudes. Aura-t-elle le courage de lâcher prise et de donner à l'amour une seconde chance ? Niveau d'intensité : 2/4 A propos de l'autrice : Passionnée par l'écriture, Maggie Eckersley partage son temps entre ses études de médecine, son travail de rédactrice médicale et ses escapades dans des châteaux écossais. Lauréate du prix I Am In Print Award en 2023 pour son roman Cowboys don't Fall in Love (dont le titre original est Back in the Saddle), elle sait captiver ses lecteurs avec des récits empreints de passion et d'émotion.