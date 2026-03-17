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#Roman francophone

Pascaline Trevilas

Richard Biancalice

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Pascaline Trevilas : un nom qui résonne comme un défi, une généticienne au caractère vif et cinglant. Sa vie, d'apparence maîtrisée, explose sous l'impact de deux lettres brûlantes, révélatrices de vérités cachées et de passions interdites. Entre manipulation et désir, chaque relation devient une arme, chaque choix, une bataille. Ce récit plonge dans le quotidien tumultueux d'une femme moderne, virevoltant entre ses ambitions, sa soif de liberté et les fantômes d'un passé dont elle peine à se défaire.

Par Richard Biancalice
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Richard Biancalice

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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Pascaline Trevilas

Richard Biancalice

Paru le 17/03/2026

264 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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Scannez le code barre 9791044029638
9791044029638
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