Pascaline Trevilas : un nom qui résonne comme un défi, une généticienne au caractère vif et cinglant. Sa vie, d'apparence maîtrisée, explose sous l'impact de deux lettres brûlantes, révélatrices de vérités cachées et de passions interdites. Entre manipulation et désir, chaque relation devient une arme, chaque choix, une bataille. Ce récit plonge dans le quotidien tumultueux d'une femme moderne, virevoltant entre ses ambitions, sa soif de liberté et les fantômes d'un passé dont elle peine à se défaire.