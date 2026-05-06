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#Roman francophone

In my pistachio era

Emily Collins

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POUR LA 1ERE FOIS EN FRANCE EN ROMANCE : UNE COUVERTURE AU VERNIS OLFACTIF PARFUM TIRAMISU A LA PISTACHE. PREMIERE EDITION LIMITEE AVEC JASPAGE ET VERNIS OLFACTIF. Des pistaches, un voisin grognon et une rivalité aussi délicieuse qu'explosive... Juliette pensait repartir de zéro. Quitter Paris, son mec et sa vie bien rangée pour s'installer en Toscane. Son rêve ? Produire des pistaches, faire du yoga au lever du soleil, écouter Taylor Swift en boucle et s'inventer une existence douce et gourmande - à l'image de son tiramisu à la pistache préféré. Jusqu'à ce qu'Orso entre en scène. Producteur d'huile d'olive au charme brut et au caractère bien trempé, il voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette Française qui ose bousculer les traditions. Entre eux, les piques fusent et les regards s'accrochent. Le courant ne passe pas, il crépite. Quand un prestigieux concours les oppose, la guerre est déclarée : olives contre pistaches, tradition contre modernité, fierté contre désir. Et si l'amour, comme les meilleures recettes, naissait parfois des associations les plus inattendues ? Niveau d'intensité : 2/4. A propos de l'autrice Emily Collins carbure au soleil, à la vitamine D et aux albums de Taylor Swift. Installée dans le sud de la France, elle aime imaginer des héros insaisissables et des héroïnes à la répartie cinglante. Le reste du temps ? Elle sirote des cocktails acidulés au bord de sa piscine, entourée de son éternelle bande d'amies et de son golden retriever.

Par Emily Collins
Chez HarperCollins France

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Auteur

Emily Collins

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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In my pistachio era

Emily Collins

Paru le 06/05/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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