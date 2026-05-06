Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Une fête mémorable

Anne Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue au Café Engel, où chaque table garde la mémoire de ceux qui s'y sont aimés, perdus... et retrouvés. Wiesbaden, 1968. Des cambrioleurs s'introduisent dans le Café Engel, laissant la famille Koch sous le choc. En rangeant les débris, Hilde découvre une vieille photo jaunie qui révèle une heureuse surprise : leur café s'apprête à fêter ses cent ans. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée ! Mais les préparatifs sont vite assombris : Hilde doit affronter des problèmes de santé, tandis que son fils Andi est tiraillé entre Margit, sa fiancée, et Claudia, rencontrée à Francfort. Pourtant, les véritables défis ne viennent pas toujours d'où on les attend. Car, dans l'ombre, un membre de la famille prépare son départ... et cette fugue pourrait bien tout faire vaciller. Le sixième tome d'une grande fresque familiale digne de La Villa aux étoffes. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice : L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs et vendue à 3 millions d'exemplaires, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'international. Café Engel, déjà écoulée à 600 000 exemplaires en Allemagne, est sa nouvelle série.

Par Anne Jacobs
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Anne Jacobs

Editeur

HarperCollins France

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Une fête mémorable par Anne Jacobs

Commenter ce livre

 

Une fête mémorable

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 06/05/2026

560 pages

HarperCollins France

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923022
9791033923022
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.