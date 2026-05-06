Une fête mémorable

Bienvenue au Café Engel, où chaque table garde la mémoire de ceux qui s'y sont aimés, perdus... et retrouvés. Wiesbaden, 1968. Des cambrioleurs s'introduisent dans le Café Engel, laissant la famille Koch sous le choc. En rangeant les débris, Hilde découvre une vieille photo jaunie qui révèle une heureuse surprise : leur café s'apprête à fêter ses cent ans. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée ! Mais les préparatifs sont vite assombris : Hilde doit affronter des problèmes de santé, tandis que son fils Andi est tiraillé entre Margit, sa fiancée, et Claudia, rencontrée à Francfort. Pourtant, les véritables défis ne viennent pas toujours d'où on les attend. Car, dans l'ombre, un membre de la famille prépare son départ... et cette fugue pourrait bien tout faire vaciller. Le sixième tome d'une grande fresque familiale digne de La Villa aux étoffes. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice : L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs et vendue à 3 millions d'exemplaires, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'international. Café Engel, déjà écoulée à 600 000 exemplaires en Allemagne, est sa nouvelle série.