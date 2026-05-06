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Agenda Prions en Eglise

Collectif, Bayard Presse

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S'appuyant sur la qualité de Quo Vadis, fabricant numéro un dans le monde, Prions en Eglise vous propose un agenda utile à votre vie de prière et vos responsabilités en Eglise. Vous y trouverez : une double page par semaine pour organiser vos journées, une citation de l'Evangile pour être à l'écoute de la parole de Dieu chaque jour, les saints de la liturgie, et toutes les fêtes à souhaiter. En fin d'agenda, retrouvez des cartes, un planning annuel, les fêtes religieuses et le calendrier liturgique de l'année, avec : les références des textes liturgiques, les fêtes, mémoires et solennités, et les couleurs liturgiques, les intentions de prière du pape. l'Agenda universitaire Prions en Eglise est réputé et se diffuse à plus de 10. 000 ex chaque année.

Par Collectif, Bayard Presse
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Agendas adulte

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Agenda Prions en Eglise

Collectif, Bayard Presse

Paru le 06/05/2026

Bayard Presse

12,00 €

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Scannez le code barre 9791029618888
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