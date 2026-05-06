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#Album jeunesse

Mes moments doux

Kimiko, Marion Piffaretti

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Bébé s'éveille en douceur dans les bras de maman avant de boire son biberon avec papa... une première histoire autour des moments doux de la journée et des sensations ressenties par le tout-petit. Un livre empli de tendresse Un livre poétique qui décrit les sensations ressenties par le bébé dans son quotidien : le réveil en douceur dans les bras de maman, le lait chaud du biberon donné par papa, les pépiements des oiseaux qui le berce, l'odeur de la serviette propre à la sortie du bain, et les bisous avant de se coucher... Conçu pour les bébés dès la naissance Un album axé sur le quotidien de bébé et ses premières sensations, pensé et conçu en collaboration avec une neuropsychologue. Une première histoire adaptée au bébé qui fait écho à ce qu'il vit.

Par Kimiko, Marion Piffaretti
Chez Tourbillon

|

Auteur

Kimiko, Marion Piffaretti

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres rabats, tirettes

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Mes moments doux

Kimiko, Marion Piffaretti

Paru le 06/05/2026

12 pages

Tourbillon

10,90 €

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Scannez le code barre 9791027613311
9791027613311
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