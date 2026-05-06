Chrétiens en quête de puissance s'adresse à celles et ceux qui cherchent à comprendre comment les mouvements pentecôtistes et charismatiques contemporains façonnent le paysage religieux et politique mondial. A travers un regard à la fois critique et impliqué, ce livre interroge la relation complexe entre foi, pouvoir et société dans l'un des mouvements religieux les plus dynamiques de notre temps. Partant d'un témoignage personnel sur sa propre trajectoire au sein d'une communauté pentecôtiste, ce qui l'y a attiré et ce qui l'en a fait sortir, l'auteur dresse le portrait de la diversité des communautés pentecôtistes-charismatiques dans le monde, appuyé par des données statistiques. Nous donnant à mieux comprendre les fondements et expression d'une foi qui laisse peu de place au doute et aux douteurs, André Gagné apporte un éclairage essentiel sur l'imbrication entre la mobilisation du thème du combat spirituel et les vues politiques de ces mouvements parmi les plus influents de notre actualité. Quelques mois après l'assassinat de Charlie Kirk et ses retombées à la fois religieuses et politiques, ce livre poursuit l'enquête entamée avec Ces évangéliques derrière Trump (Labor et Fides, 2020), précisant et actualisant des données qui déterminent toute la géopolitique actuelle.