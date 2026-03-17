A Brest, la nuit appartient aux docks... et à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Dans les hangars abandonnés, des combats clandestins attirent parieurs et marginaux. Violence, fric facile, gueules cassées : un monde où la loi n'existe plus. Bernard Balzac, peintre revenu du tumulte parisien, traîne ses pas le long des quais. Observateur aiguisé, parfois acteur malgré lui, il retrouve dans les docks une matière première brute : la chair, le sang, l'effondrement des hommes. Ses toiles en portent l'empreinte, sa conscience aussi. Quand un ancien danseur déchu est retrouvé mort, tabassé, abandonné sous une bâche, le fragile équilibre du port s'effondre. Ce drame réveille les instincts, fait trembler les petites habitudes du port et éclaire d'un jour cru les dérives de la misère locale. Les rumeurs grondent, les flics patinent, les dockers ferment les yeux. Dans cet univers où chacun tente de sauver sa peau, une seule certitude demeure : ici, la mer n'efface rien. Elle révèle. Du sang sur les docks plonge le lecteur au coeur d'une atmosphère tendue, où chaque pas peut être le dernier. Bernard Coat y déploie une écriture viscérale, nourrie du sel, de la pluie et des ombres d'un Brest sans apprêt.