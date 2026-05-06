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#Polar

L'intruse

Freida McFadden

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La petite maison de Casey, perdue au coeur de la forêt, n'est pas faite pour affronter la tempête qui s'abat cette nuit-là. Le vent hurle, les murs tremblent... et quelqu'un observe. Depuis sa fenêtre, Casey aperçoit une jeune fille, seule. Couverte de sang, un couteau à la main, elle refuse de dire qui elle est et d'expliquer ce qui s'est passé. Malgré tout, Casey décide de l'aider. Mais au fil des heures, les incohérences s'accumulent. Quelque chose ne colle pas. Et lorsqu'elle fait, au milieu de la nuit, une découverte qui lui glace le sang, il est déjà trop tard. Car cette jeune fille cache un secret. Un secret pour lequel elle est prête à tout. Et si Casey s'approche trop près de la vérité, elle pourrait bien ne jamais voir le soleil se lever...

Par Freida McFadden
Chez City Editions

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Auteur

Freida McFadden

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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