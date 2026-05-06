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#Roman francophone

Moi, Anaïs Berg

Determine city Non, Diane McEvoy

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Anaïs Berg est une petite amie attentionnée, une voisine souriante et une professeure respectée. Elle mène à Liverpool une vie tranquille. Un jour, dans une foule, elle aperçoit une silhouette qui fait douloureusement écho à un passé bien enfoui. Sans doute du surmenage. Puis elle a la sensation d'être suivie. Elle se raisonne, mais sort de moins en moins de chez elle. Sa maison. Son cocon. Où ses vêtements changent de place. Où une playlist se lance toute seule. Cherche-t-on à la rendre folle ? Mais quand les menaces se font directes, Anaïs comprend : quelqu'un sait, et le piège est en train de se refermer doucement sur elle.

Par Determine city Non, Diane McEvoy
Chez City Editions

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Auteur

Determine city Non, Diane McEvoy

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

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Moi, Anaïs Berg

Determine city Non, Diane McEvoy

Paru le 20/05/2026

400 pages

City Editions

18,90 €

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