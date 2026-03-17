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Violences faites aux hommes

Dominique de Marseille Asie

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Odiamvourou, jeune ingénieur idéaliste, épouse Otankali, femme brillante et ambitieuse. Leur union, promise à l'harmonie, se fissure sous le poids des réussites de cette dernière, éclipsant son éclat. L'amour cède la place à une lutte silencieuse où l'homme devient l'ombre de lui-même, marginalisé dans son propre foyer. Ce texte révèle une violence insidieuse : celle qui brise les hommes dans la honte et l'isolement. Un cri du coeur, une quête de dignité au coeur du naufrage amoureux et social.

Par Dominique de Marseille Asie
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Dominique de Marseille Asie

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Sociologie

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Violences faites aux hommes

Dominique de Marseille Asie

Paru le 17/03/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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Scannez le code barre 9791042293369
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