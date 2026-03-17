Violences faites aux hommes

Odiamvourou, jeune ingénieur idéaliste, épouse Otankali, femme brillante et ambitieuse. Leur union, promise à l'harmonie, se fissure sous le poids des réussites de cette dernière, éclipsant son éclat. L'amour cède la place à une lutte silencieuse où l'homme devient l'ombre de lui-même, marginalisé dans son propre foyer. Ce texte révèle une violence insidieuse : celle qui brise les hommes dans la honte et l'isolement. Un cri du coeur, une quête de dignité au coeur du naufrage amoureux et social.