Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les endormis de Kalachi

Fabienne Juhel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le district d'Esil, au nord du Kazakhstan, Kalachi est un village de petits paysans et de braconniers. De rares voyageurs viennent y observer la faune sauvage, d'une singulière richesse, et chevaucher dans la steppe. Un matin, Masha Felk, une fermière, est retrouvée sans connaissance auprès de sa vache Melissa. Ne pouvant être tirée de son sommeil, elle est conduite à l'hôpital où son cas intrigue la neurologue de service, Irina Pushakova. Très vite, d'autres patients laissent penser à une épidémie. Or, les antilopes saïgas qui peuplent la contrée sont frappées à leur tour d'un mal étrange. Tandis que certains dorment, d'autres au contraire en profitent pour donner un cours inattendu à leur existence. Quitte à provoquer la foudre. En s'inspirant d'une histoire vraie, Fabienne Juhel nous emporte dans un roman empreint de merveilleux où nos attachements avec les autres êtres vivants, humains ou non-humains, dessinent les lignes de nos existences.

Par Fabienne Juhel
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Fabienne Juhel

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les endormis de Kalachi par Fabienne Juhel

Commenter ce livre

 

Les endormis de Kalachi

Fabienne Juhel

Paru le 06/05/2026

400 pages

Editions du Rouergue

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812628405
9782812628405
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.