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Vaillantes

Cécile Becq, Emilie Chazerand

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Eté 1936. La France découvre les premiers congés payés et, sur les plages, les frontières sociales semblent s'effacer. C'est dans ce contexte que se rencontrent deux femmes que tout oppose. Suzanne, paysanne marquée par la guerre, et Mabel, américaine fraîchement arrivée, en décalage avec les codes sociaux de son pays d'accueil. De cette rencontre inattendue naîtra une amitié qui les poussera à bousculer les normes et à redéfinir leur liberté afin de rester maîtresses de leur destin.

Par Cécile Becq, Emilie Chazerand
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Cécile Becq, Emilie Chazerand

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Historique

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Vaillantes

Cécile Becq, Emilie Chazerand

Paru le 06/05/2026

144 pages

Rue de Sèvres

20,00 €

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