Vaillantes

Eté 1936. La France découvre les premiers congés payés et, sur les plages, les frontières sociales semblent s'effacer. C'est dans ce contexte que se rencontrent deux femmes que tout oppose. Suzanne, paysanne marquée par la guerre, et Mabel, américaine fraîchement arrivée, en décalage avec les codes sociaux de son pays d'accueil. De cette rencontre inattendue naîtra une amitié qui les poussera à bousculer les normes et à redéfinir leur liberté afin de rester maîtresses de leur destin.