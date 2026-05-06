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Hilma af Klint

Connaissance des arts, Xxx

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Le Grand Palais et le Centre Pompidou consacrent une exposition inédite à Hilma af Klint (1862-1944), une artiste dont l'oeuvre bouleverse la chronologie de l'art moderne. Bien avant les figures établies de l'abstraction comme Kandinsky ou Malevitch, Hilma af Klint a réalisé, dès 1906, des peintures d'une audace exceptionnelle, alliant géométrie, aplats de couleurs vives et motifs organiques, qui annonçaient les grands courants du 20e siècle.

Par Connaissance des arts, Xxx
Chez Connaissance des Arts

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Auteur

Connaissance des arts, Xxx

Editeur

Connaissance des Arts

Genre

Monographies

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Hilma af Klint

Connaissance des arts, Xxx

Paru le 06/05/2026

68 pages

Connaissance des Arts

11,90 €

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