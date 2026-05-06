Les solitudes de Petite Rivière

En quittant son Andalousie natale, Soledad, romancière taciturne, croyait avoir laissé derrière elle l'essentiel : le souvenir de sa mère Sheela, cantatrice baroque, et... sa malédiction. Elle aspire désormais à la tranquilité à l'Ile Maurice. Jusqu'à ce que l'un de ses lecteurs, le jeune Sanjay, la supplie de lui raconter son histoire. Sa véritable histoire. Alors Soledad se confie : son enfance au bazar de Petite Rivière, la passion tempétueuse de ses parents, les airs de Puccini, ses soeurs tyranniques... A mesure du récit, une autre histoire se révèle - plus intime, plus secrète aussi. Des toits en taule de Petite Rivière aux plus beaux théâtres sévillans, Kalindi Ramphul vous embarque dans une fresque vibrante où l'art et le désir traversent le temps et les océans. Un roman virevoltant sur les héritages silencieux et les mots comme refuge contre l'oubli.