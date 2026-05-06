Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

L'amour après vingt ans

Linea Maja Ernst

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cinq amis de l'université désormais trentenaires sont réunis pour une semaine de vacances dans un cadre idyllique. L'occasion de nager, bronzer, lire et flirter comme au bon vieux temps. Du moins, c'est ce qu'espérait Sylvia. Mais soudain, certains ont des enfants à coucher et des partenaires qui représentent tout ce dont ils se moquaient il y a à peine quelques années. Pire encore, Karen et Esben annoncent leur intention de se marier à la fin de la semaine, portant un coup au béguin que la jeune femme nourrit depuis toujours pour ce dernier. Un béguin que sa propre petite amie, Charlie, n'approuverait certainement pas. A l'approche du mariage et à mesure que désir et anxiété s'exacerbent, Sylvia résout de tenter l'impossible pour raviver l'amitié fusionnelle qui était la leur dix ans plus tôt. Au risque de tout briser. Traduit du danois par Catherine Renaud "Magnifique et sensuel". Daily Mail "Le roman millénial par excellence que nous attendions tous". Vogue "Un premier roman passionnant sur la fragilité et la fluidité de l'amitié entre adultes". The Observer

Par Linea Maja Ernst
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Linea Maja Ernst

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour après vingt ans par Linea Maja Ernst

Commenter ce livre

 

L'amour après vingt ans

Linea Maja Ernst trad. Catherine Renaud

Paru le 06/05/2026

280 pages

Jean-Claude Lattès

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709675796
9782709675796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.