L'amour après vingt ans

Cinq amis de l'université désormais trentenaires sont réunis pour une semaine de vacances dans un cadre idyllique. L'occasion de nager, bronzer, lire et flirter comme au bon vieux temps. Du moins, c'est ce qu'espérait Sylvia. Mais soudain, certains ont des enfants à coucher et des partenaires qui représentent tout ce dont ils se moquaient il y a à peine quelques années. Pire encore, Karen et Esben annoncent leur intention de se marier à la fin de la semaine, portant un coup au béguin que la jeune femme nourrit depuis toujours pour ce dernier. Un béguin que sa propre petite amie, Charlie, n'approuverait certainement pas. A l'approche du mariage et à mesure que désir et anxiété s'exacerbent, Sylvia résout de tenter l'impossible pour raviver l'amitié fusionnelle qui était la leur dix ans plus tôt. Au risque de tout briser. Traduit du danois par Catherine Renaud "Magnifique et sensuel". Daily Mail "Le roman millénial par excellence que nous attendions tous". Vogue "Un premier roman passionnant sur la fragilité et la fluidité de l'amitié entre adultes". The Observer