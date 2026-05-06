Illustre inconnu

L'existence sans histoires de Violette, dixs-ept ans, est brutalement bouleversée le jour où les médias annoncent la mort accidentelle d'un acteur réputé, Pierre Vasseur. En effet, sa mère lui apprend que son géniteur n'est autre que cet homme, déjà père de trois enfants. Sans attendre, Violette se manifeste auprès de la famille Vasseur, qu'elle rêve d'intégrer pour rattraper le temps perdu. Mais les espoirs de Violette s'éteignent rapidement : la veuve de l'acteur, la superbe Leïla, a toujours dirigé son clan d'une main de fer et n'entend guère accueillir l'enfant illégitime conçue une nuit d'ivresse. Pire encore, Violette va découvrir les haines qui agitent cette famille et verra son beau rêve s'écrouler comme un château de cartes.