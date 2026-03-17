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#Roman francophone

Mémoire, avant qu'elle ne s'efface

Philippe Garenne

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En vidant les tiroirs de sa mémoire, un écrivain remonte le fil de son enfance, de ses parents, de ses grands-parents, et découvre que sa famille est construite sur des silences plus solides que les certitudes. De Villeneuve-sur-Lot à Gourdan-Polignan, de l'Afrique coloniale aux hôpitaux de province, il reconstitue, par fragments, les trajectoires brisées, les non-dits, les amours impossibles, les lâchetés nécessaires et les tendresses maladroites qui ont façonné son existence. Est-il le produit d'une histoire vraie ou d'un mensonge bien raconté ? Quelque part entre le roman et l'autobiographie, son récit mêle humour, émotion et lucidité pour explorer ce que la mémoire transforme, arrange ou invente.

Par Philippe Garenne
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Philippe Garenne

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans historiques

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Mémoire, avant qu'elle ne s'efface

Philippe Garenne

Paru le 17/03/2026

208 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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Scannez le code barre 9791044032218
9791044032218
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