Mémoire, avant qu'elle ne s'efface

En vidant les tiroirs de sa mémoire, un écrivain remonte le fil de son enfance, de ses parents, de ses grands-parents, et découvre que sa famille est construite sur des silences plus solides que les certitudes. De Villeneuve-sur-Lot à Gourdan-Polignan, de l'Afrique coloniale aux hôpitaux de province, il reconstitue, par fragments, les trajectoires brisées, les non-dits, les amours impossibles, les lâchetés nécessaires et les tendresses maladroites qui ont façonné son existence. Est-il le produit d'une histoire vraie ou d'un mensonge bien raconté ? Quelque part entre le roman et l'autobiographie, son récit mêle humour, émotion et lucidité pour explorer ce que la mémoire transforme, arrange ou invente.