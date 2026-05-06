Mo Dao Zu Shi - Le grand maître de la cultivation démoniaque Tome 8

Le manhua adapté de la saga à succès Mo Dao Zu Shi se poursuit alors que Wei Wuxian fait l'expérience de deux visions du passé, dont la sienne ! Grâce au pouvoir de l'Empathie, Wei Wuxian plonge dans le passé et découvre l'histoire tragique entre les deux frères. Lorsque son âme regagne enfin son corps, il se précipite au Palais Parfumé, accompagné de Lan Wangji, bien déterminé à révéler la vérité. Mais rien ne se passe comme prévu, et il se retrouve dans la ligne de mire de tous les cultivateurs présents ! Dans sa vie passée comme dans la présente, les clans de cultivateurs n'ont cessé de chercher à le tuer... Néanmoins, cette fois, il n'est plus seul : Lan Wangji se tient à ses côtés, prêt à repousser sans hésitation les ennemis pour le protéger !