Vive la vie sans couche !

"Regarde bien mon popotin... Tu ne vois rien ? Hé hé ! C'est normal, fini, les couches, pour moi ! Sans couches, la vie, c'est trop chouette ! Viens, je te montre pourquoi ! " Un album drôle et complice pour dire adieu aux couches ! Une thématique incontournable abordée de manière originale L'autrice fait ici le choix de valoriser les avantages concrets à ne plus porter de couches à travers différents moments du quotidien. Glisser sur le toboggan, nager à la piscine, faire la sieste... chaque double page présente une situation du quotidien vécu par l'enfant avec une couche, puis sans couche. Chaque séquence devient donc une occasion de se réjouir d'être un "sans-couche" . L'autrice encourage ainsi les enfants à franchir ce cap important avec enthousiasme. Un outil pour les parents Ce livre aide à dédramatiser le passage à la propreté. Il transforme une étape parfois stressante en moment de joie et de fierté. C'est un outil idéal pour les parents, pour instaurer un dialogue ludique et décontracté avec leur enfant. Marie Perarnau, une autrice spécialiste de la petite enfance Marie Perarnau, chroniqueuse des Maternelles XXL (France TV) et influenceuse dans le domaine de la parentalité, signe un texte drôle, bienveillant et efficace, pensé pour les jeunes enfants et leurs parents. Des illustrations tendres et pleines de vie Marie Bretin met en images de petits personnages animaux tendres et plein d'énergie, dans des scènes du quotidien comiques et parfois décalées. Un équilibre parfait pour illustrer les petits bonheurs de la vie sans couches !