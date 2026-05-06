Aujourd'hui, chaque Coupe du monde est un évènement suivi partout dans le monde. Mais depuis quand le football existe-t-il ? Quels sont les plus grands matchs de l'histoire ? Comment ont évolué les tenues et les rôles sur le terrain, à travers les âges ? De manière chronologique, cet ouvrage présente l'histoire du football comme une grande aventure humaine, sociale et culturelle. Une introduction à l'histoire du football Grâce à ce livre, on apprend que l'on pratiquait des jeux de balle dès l'Antiquité, en Grèce et en Egypte, mais que c'est en Chine, il y a 2 300 ans, qu'est né le cuju, l'ancêtre du football. Ce n'est qu'au XIXe, au sein des universités anglaises, que sont nées les premières règles du football tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec ce documentaire, on apprend que c'est grâce à l'arrivée de la radio, dans les années 30, que l'on a pu suivre un match à la maison en même temps qu'il se jouait, que les années 70 furent un tournant pour les droits des joueurs, mais aussi pour le football féminin dont le premier match est reconnu par la Fifa. C'est aussi à cette époque que les cartons apparaissent ! Des clubs, des sportifs et des stars ! Dans cet ouvrage, on rappellera que le foot, ce sont avant tout les footballeurs ! Parmi les temps forts de ce sport, on raconte comment Michel Platini a permis à la France de remporter l'Euro 1984 ou que le plus beau but du XXe siècle est sans doute celui de l'Argentin Diego Maradona, qui traversa tout le terrain et dribbla cinq joueurs adverses ! On apprend que la panenka (un lob effectué avec douceur) vient du nom du joueur Antonín Panenka, qui l'a effectuée pour la première fois ! Ce documentaire expliquera aussi l'évolution du rôle des arbitres, des sélectionneurs mais aussi le quotidien des joueurs professionnels et de la marchandisation dont ils font l'objet de nos jours.