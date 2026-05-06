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#Album jeunesse

C'est par où, l'aventure ?

Joëlle Dreidemy, Anne-Gaëlle Balpe

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Une petite souris s'enfonce dans la forêt. Elle cherche le chemin vers l'aventure. Obnubilée par sa carte, elle ne se rend pas compte que, en route, elle croise une fée, un dragon, une sorcière, et que l'aventure... elle l'a déjà trouvée ! Une héroïne curieuse et attachante Myrtille, la petite souris, est pleine d'enthousiasme et de curiosité. Son envie d'aventure incarne parfaitement l'esprit d'exploration propre à l'enfance. Les jeunes lecteurs peuvent s'identifier à son envie de découvrir le monde, tout en s'amusant des rencontres inattendues qu'elle va faire sur sa route. Un message poétique Un album qui encourage les enfants à apprécier pleinement le moment présent en leur montrant que, parfois, l'aventure est déjà là, sous nos yeux, et qu'il est important de savourer le chemin plutôt que de se précipiter vers la destination. Une lecture ludique Grâce à son format en bulles et ses dialogues simples, ce livre initie les enfants à la bande dessinée. Le texte court et vivant permet une lecture fluide et moins intimidante. L'histoire se suit facilement et la lecture peut être ludique, en s'appropriant notamment la voix des différents personnages. Et si l'enfant ne sait pas encore lire, il sera conquis par les illustrations, drôles et burlesques, signées Joëlle Dreidemy, qui complètent à merveille le texte.

Par Joëlle Dreidemy, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Editions Milan

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Auteur

Joëlle Dreidemy, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres personnages

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C'est par où, l'aventure ?

Joëlle Dreidemy, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 06/05/2026

28 pages

Editions Milan

12,90 €

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