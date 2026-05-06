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Dictées 5e

Fabienne Sauve

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Le cahier d'entraînement pour réviser les règles d'orthographe du nouveau programme de 5e et s'entraîner à son rythme. Avec 200 exercices progressifs, 26 dictées sonorisées et un livret parents détachable ! Sur chaque thème du nouveau programme d'orthographe en 5e - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices d'application - Une dictée préparée - Une dictée non préparée sonorisée Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés - Des informations sur le programme - Des conseils pour aider votre enfant dans son travail Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) Les dictées, dans leur version audio, pour travailler en autonomie

Par Fabienne Sauve
Chez Hatier

|

Auteur

Fabienne Sauve

Editeur

Hatier

Genre

Français 5e

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Dictées 5e

Fabienne Sauve

Paru le 06/05/2026

96 pages

Hatier

6,30 €

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