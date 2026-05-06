Français 7e Harmos

Le cahier de référence conforme au Plan d'études romand pour accompagner votre enfant dans sa 6e Primaire et consolider ses apprentissages en Français, grâce à plus de 26 leçons et 140 exercices. Pour chaque leçon : " J'apprends " : un rappel clair et visuel de la règle de Français. " Je m'entraîne " : des exercices pour progresser. " Je relève le défi " : une dictée pour mettre en application chaque apprentissage. + tous les corrigés détaillés sur un livret détachable.