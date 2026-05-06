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Quiz - Football

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BUT DU JEU : Etre le premier joueur à répondre juste à cinq questions. PREPARATION : Après avoir bien mélangé les cartes, les joueurs décident s'ls veulent jouer en mode facile ou en mode difficile. S'ils choisissent le mode facile (ils liront donc la face bleue), ils forment une pioche avec la face rouge des cartes vers le haut. S'ils optent pour le mode difficile (ils liront donc la face rouge), ils forment une pioche avec la face bleue des cartes vers le haut. DEROULEMENT Le joueru le plus jeune commence. Il tire une carte et pose la question au joeur placé à sa gauche. Si le joueur répond correctement à la question il gagne un point. S'il ne trouve pas la bonne réponse, il ne gagne pas de point. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle, dans le sens des aiguilles dune montre. Nombre de joueurs : à partir de 2 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.

Par Histoire stud Quelle
Chez Quelle histoire

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Editeur

Quelle histoire

Genre

Jeux

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Quiz - Football

Histoire stud Quelle

Paru le 06/05/2026

Quelle histoire

9,90 €

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