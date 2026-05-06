Vieillir heureux, c'est possible !

Pouvons-nous façonner notre avenir et notre processus de vieillissement ? La bonne nouvelle, c'est que OUI ! Nous ne sommes pas condamnés à nous dégrader avec l'âge. Il n'y a aucune fatalité, à condition de commencer le plus tôt possible à nous préoccuper de notre futur. Les études scientifiques montrent, en effet, que notre état de santé et notre forme physique et mentale dépendent à plus de 40 % de notre comportement, de nos habitudes et de notre hygiène de vie. Dans cet ouvrage clair et accessible, vous découvrirez : - Les mécanismes du vieillissement : pourquoi vieillit-on ? Que se passe-t-il lorsque l'on prend de l'âge ? - Les meilleurs conseils pour préserver votre capital physique et mental. - Coeur, cerveau, intestin... : vos programmes ciblés pour prendre de l'âge en bonne santé. Oui, on peut vieillir jeune et heureux, mais ça se prépare ! Alors, n'attendons pas ! Le Dr François Sarkozy est pédiatre, titulaire d'un DEA de Physiologie Respiratoire et d'un MBA à l'Insead, membre de l'Académie nationale de Pharmacie. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'industrie pharmaceutique. ll a lancé en 2008 les "Etats Généraux du Vieillir Jeune" à l'Unesco ainsi que LongeviTV, une webTV dédiée au Bien Vieillir. Ancien président des "Entretiens de Bichat" , il est à la tête de FSNB Health & Care et de www. touspourlasante. tv.