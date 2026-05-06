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Meurtres sur l'île d'Ouessant

Jean-Luc Bannalec

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Au large des côtes du Finistère, battue par les vents et perdue dans les brumes de l'Atlantique, l'île d'Ouessant devient le théâtre d'une nouvelle enquête pour Dupin. Le commissaire y est dépêché afin d'élucider la mort inexpliquée d'un musicien celtique, découvert sur le rivage, le corps présentant de graves lésions, comme s'il avait heurté un rocher. Dans la maison de la victime, la police met au jour un indice... Treizième enquête du commissaire Dupin, sur l'île la plus mystérieuse et envoûtante de Bretagne : Ouessant. Jean-Luc Bannalec (de son vrai nom Jörg Bong), né en 1966, à Bonn, est un éditeur allemand, traducteur, critique littéraire et écrivain.

Par Jean-Luc Bannalec
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Jean-Luc Bannalec

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Romans policiers

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Meurtres sur l'île d'Ouessant

Jean-Luc Bannalec

Paru le 31/12/2078

582 pages

Editions de la Loupe

25,90 €

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