Sou Bou Tei Tome 11

Quels que soient les obstacles, les membres du groupe d'offensive doivent impérativement retourner dans le Sou Bou Tei ! Sous sa forme spectrale, Takoha parvient à convaincre les membres de la troupe d'assaut de s'enfuir de l'hôpital où ils étaient enfermés pour revenir se battre dans le Sou Bou Tei... Mais la police et les soeurs Kirita sont prêtes à tout pour les en empêcher ! Pendant ce temps, dans les tréfonds du manoir, les "convertis" creusent sans relâche pour atteindre des canalisations souterraines... Kurenai, quant à elle, a été transportée devant Deido Sakamaki qui s'est mis en tête de la dessiner ! Au milieu des ténèbres, reste-t-il un espoir pour l'humanité de se frayer un chemin vers la lumière ?