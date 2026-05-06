Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Sou Bou Tei Tome 11

Kazuhiro Fujita

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quels que soient les obstacles, les membres du groupe d'offensive doivent impérativement retourner dans le Sou Bou Tei ! Sous sa forme spectrale, Takoha parvient à convaincre les membres de la troupe d'assaut de s'enfuir de l'hôpital où ils étaient enfermés pour revenir se battre dans le Sou Bou Tei... Mais la police et les soeurs Kirita sont prêtes à tout pour les en empêcher ! Pendant ce temps, dans les tréfonds du manoir, les "convertis" creusent sans relâche pour atteindre des canalisations souterraines... Kurenai, quant à elle, a été transportée devant Deido Sakamaki qui s'est mis en tête de la dessiner ! Au milieu des ténèbres, reste-t-il un espoir pour l'humanité de se frayer un chemin vers la lumière ?

Par Kazuhiro Fujita
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kazuhiro Fujita

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sou Bou Tei Tome 11 par Kazuhiro Fujita

Commenter ce livre

 

Sou Bou Tei Tome 11

Kazuhiro Fujita trad. Arnaud Takashashi

Paru le 06/05/2026

192 pages

Mangetsu

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382818732
9782382818732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.