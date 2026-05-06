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Ao Ashi Playmaker Tome 34

Yûgo Kobayashi

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Ashito et son équipe débarquent au Qatar pour participer à la prestigieuse Coupe Alkass, qui réunit des clubs du monde entier. Leur premier match les oppose à une équipe de renom : les Barcelone Youth ! Avant ce duel décisif, Ashito croise par hasard Demian Cant, un des prodiges du Barça, et découvre ce qui différencie le football espagnol du football japonais... Le premier pas vers la "conquête du monde" commence enfin ! Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV "Probablement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro " Ao Ashi est [... ] un manga sur le football qui s'inscrit dans une certaine tradition du manga de sport, mais qui traite néanmoins son propos avec une maturité rafraîchissante". Jeuxvideo. com " L'oeuvre a su capter notre intérêt, que ce soit pour son écriture subtile, ses personnages profonds et marquants, ses matchs sous tension permanente, ou son approche footballistique réaliste". Manga-News

Par Yûgo Kobayashi
Chez Mangetsu

|

Auteur

Yûgo Kobayashi

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Ao Ashi Playmaker Tome 34

Yûgo Kobayashi trad. Amira Zegrour

Paru le 06/05/2026

208 pages

Mangetsu

7,20 €

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