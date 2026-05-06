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Orgueil, Préjugés & Alchimie

Melinda Taub

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Romantique, féministe et électrisant Sous les regards distraits de sa famille, Mary Bennet se façonne en secret un autre destin. Tandis que ses soeurs brillent dans les salons et poursuivent de beaux mariages, dans la solitude d'un laboratoire secret, Mary rêve de science, d'indépendance, et cherche à percer le mystère de la vie elle-même... Mais lorsqu'elle rencontre Georgiana Darcy, c'est un tout autre mystère qui s'empare d'elle : celui du désir. Celui d'un impossible bonheur dans un monde où les femmes n'ont aucun pouvoir, si ce n'est celui qu'elles arrachent. A la croisée de Jane Austen et de Mary Shelley, Orgueil, Préjugés et Alchimie célèbre les esprits rebelles, les amours interdites et les héroïnes qui refusent de rentrer dans les cases où on veut les enfermer.

Par Melinda Taub
Chez Elder Craft

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Auteur

Melinda Taub

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

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Orgueil, Préjugés & Alchimie

Melinda Taub trad. Alain Sainte-Marie

Paru le 06/05/2026

400 pages

Elder Craft

28,00 €

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