Comment écrire une Love story

Une autrice, un éditeur, un été brûlant... Et si c'était le début d'une histoire d'amour ? A la mort de son père, Ciara Sheridan hérite de trois choses : un vaste domaine délabré sur la côte irlandaise, le plan du dernier tome de sa série de fantasy à succès qu'il rêvait de voir achevée... et une panne d'écriture. C'est alors qu'entre en scène Sam Avery : fan absolu de Frank Sheridan et éditeur aussi talentueux qu'ambitieux, débarqué tout droit d'une maison d'édition new-yorkaise - au grand désarroi de Ciara, et stylo rouge à la main. L'échéance approche à grands pas. Ciara et Sam n'ont que quelques semaines pour cesser de se chamailler, terminer le roman et assurer l'héritage de Frank. Mais à mesure que l'été s'embrase, la tension monte entre eux... Et si leur propre histoire d'amour était le retournement de situation qu'ils n'avaient pas vu venir ? Une comédie romantique irrésistible à deux voix, pleine d'esprit, de livres... et de passion. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Isabelle Leblond