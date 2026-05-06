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Bleach : Mangacards, Jeu de 54 cartes

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En 2001 au Japon dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée à la suite de sa rencontre avec une shinigami (littéralement "dieu de la mort"), Rukia Kuchiki, et la venue d'un monstre appelé hollow. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille et la shinigami venue le protéger ayant été blessée par sa faute, Ichigo accepte de devenir lui-même un shinigami afin de les sauver 54 cartes de format poker, dont 2 jokers.

Chez Ynnis Editions

|

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Jeux de société

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Bleach : Mangacards, Jeu de 54 cartes

Paru le 08/07/2026

Ynnis Editions

8,50 €

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