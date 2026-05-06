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Ceci n'est pas un cul

Mark Small, Jack Shoulder

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Ceci n'est pas un cul. Ou du moins... pas seulement. Derrière chaque fesse sculptée, peinte ou gravée se cache une histoire : de pouvoir, de désir, de révolte, de beauté, de regard. Ce livre est une invitation à explorer l'art par un angle inattendu et à découvrir comment un simple postérieur peut raconter le monde. Un trajet joyeusement irrévérencieux à travers musées et mythologies, où les fesses deviennent une porte d'entrée vers la beauté, le rire, l'inclusivité et la curiosité.

Par Mark Small, Jack Shoulder
Chez EPA Editions

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Auteur

Mark Small, Jack Shoulder

Editeur

EPA Editions

Genre

Monographies

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Ceci n'est pas un cul

Mark Small, Jack Shoulder

Paru le 06/05/2026

160 pages

EPA Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782376717560
9782376717560
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