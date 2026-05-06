Ceci n'est pas un cul. Ou du moins... pas seulement. Derrière chaque fesse sculptée, peinte ou gravée se cache une histoire : de pouvoir, de désir, de révolte, de beauté, de regard. Ce livre est une invitation à explorer l'art par un angle inattendu et à découvrir comment un simple postérieur peut raconter le monde. Un trajet joyeusement irrévérencieux à travers musées et mythologies, où les fesses deviennent une porte d'entrée vers la beauté, le rire, l'inclusivité et la curiosité.