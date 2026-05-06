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Madeleine Delbrêl dans le silence de Marie

Madeleine Delbrêl

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Et si Marie précédait son Fils dans certains coeurs ? Et si des faits anciens traversaient l'oubli pour se rappeler à nous, comme une prévenance maternelle, une tendresse plus forte que l'orgueil, un silence attirant vers ce que Dieu murmure au fond du coeur ? L'itinéraire de Madeleine Delbrêl n'a pas fini de nous étonner et de nous livrer ses encouragements à vivre dans la foi. Depuis sa tendre enfance et l'inquiétude de ses parents jusqu'à son testament spirituel, sa vie est jalonnée par une forte relation à la Vierge Marie, ainsi que cela transparaît dans ses lettres, ses réflexions et ses prières. Ici, Madeleine Delbrêl réjouira et surprendra, à commencer par ses poèmes de jeunesse dédiés à Notre-Dame de Chartres, de Paris, de Reims, mais aussi par son bouleversant Notre-Dame des Missions. Gilles François est prêtre du diocèse de Créteil, historien et postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl. Bernard Pitaud est prêtre de Saint-Sulpice et spécialiste des écrits de Madeleine Delbrêl et de l'Ecole française de spiritualité.

Par Madeleine Delbrêl
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Madeleine Delbrêl

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Mystique

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Madeleine Delbrêl dans le silence de Marie

Madeleine Delbrêl

Paru le 06/05/2026

144 pages

Nouvelle Cité

12,90 €

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