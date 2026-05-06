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#Roman francophone

Ratures

Benjamin Abitan

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On tomba d'accord, le psy et moi, qu'en tant que rat il n'était pas question que je commence une thérapie à deux séances par semaine, mais que mon salut était dans la sublimation artistique et que la seule chose qui pourrait m'apporter la paix serait de contribuer par une oeuvre majeure au patrimoine culturel de l'humanité". Ecrire un livre, ce n'est pas très compliqué. Le faire publier, c'est déjà plus difficile. Mais faire tout ça avec une taille de 18 à 25 centimètres et une espérance de vie de 2 ans, dans le monde où nous vivons, il se pourrait que ce ne soit simplement pas possible.

Par Benjamin Abitan
Chez La tengo

|

Auteur

Benjamin Abitan

Editeur

La tengo

Genre

Littérature française

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Ratures

Benjamin Abitan

Paru le 06/05/2026

176 pages

La tengo

17,50 €

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