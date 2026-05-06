On tomba d'accord, le psy et moi, qu'en tant que rat il n'était pas question que je commence une thérapie à deux séances par semaine, mais que mon salut était dans la sublimation artistique et que la seule chose qui pourrait m'apporter la paix serait de contribuer par une oeuvre majeure au patrimoine culturel de l'humanité". Ecrire un livre, ce n'est pas très compliqué. Le faire publier, c'est déjà plus difficile. Mais faire tout ça avec une taille de 18 à 25 centimètres et une espérance de vie de 2 ans, dans le monde où nous vivons, il se pourrait que ce ne soit simplement pas possible.