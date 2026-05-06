Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Frontières vivantes

Jérôme Sueur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis une cellule jusqu'aux montagnes et aux océans, il n'existe nulle part de frontière imperméable ni de muraille hermétique. A travers un récit sensible en forme de grand voyage du microscopique au macroscopique, Jérôme Sueur démontre que le vivant peut être envisagé comme un système complexe construit par des frontières structurantes et porteuses, mais avant tout poreuses et sans cesse traversées par des flux d'énergies, de matières et d'informations. Seuls les humains, par leurs artifices et leurs accaparements de la place et des autres, construisent des frontières étanches et destructrices. Pour éviter l'asphyxie - physiologique, sociale et culturelle -, il est indispensable de maintenir perméables les bornes du vivant et de l'artifice. Une leçon vitale à l'heure où le repli sur soi et les frontières transformées en murs infranchissables deviennent la norme. Où les questions géopolitiques rejoignent les grands éléments géographiques, biologiques et écologiques.

Par Jérôme Sueur
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jérôme Sueur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frontières vivantes par Jérôme Sueur

Commenter ce livre

 

Frontières vivantes

Jérôme Sueur

Paru le 06/05/2026

208 pages

Actes Sud Editions

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330222062
9782330222062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.