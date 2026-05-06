La possibilité d'une aile

Quel meilleur moyen de comprendre la biophysique du vol plané des grands rapaces que de l'expérimenter soi-même ? C'est l'histoire de Michel Mouze, maître de conférences en biologie animale à l'université de Lille, qui découvre le vol libre en deltaplane dans les années 1980. En quittant ainsi le plancher des vaches, il a pu appréhender, de l'intérieur, les possibilités offertes par un tel mode de déplacement, mais aussi les nombreuses difficultés à surmonter pour réussir à planer un long moment en vol à voile. Ceci le conduira à se tourner vers l'étude des extraordinaires performances aériennes des vautours fauves, dont la réintroduction alors en cours dans les gorges de la Jonte, entre Lozère et Aveyron, allait connaître un succès retentissant. Il en résulte un récit captivant et truculent qui plonge le lecteur dans le fonctionnement physiologique et aérodynamique du vol plané, de son évolution au cours des millions d'années, puis dans le quotidien d'un vautour fauve, chaque phase du vol étant analysée dans les moindres détails. Un texte vivant, incarné, bourré d'anecdotes amusantes, et particulièrement accessible.