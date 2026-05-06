La sainte patronne des menteuses

Rose a tout laissé derrière elle. Elle a fui la Californie et son mari sans rien lui révéler de sa grossesse, et se rend dans le Kentucky, à Sainte-Elisabeth, un refuge pour femmes enceintes souhaitant accoucher dans l'anonymat. Dans l'effervescence silencieuse de cette communauté, Rose se lie d'amitié avec soeur Evangeline et Son, le gardien du domaine. Alors que la règle impose d'abandonner son bébé pour reprendre le cours d'une vie normale, Rose fait finalement un choix impensable : elle décide de garder sa fille, Cecilia, et d'épouser Son pour s'ancrer définitivement à Sainte-Elisabeth, tout en cachant à son nouveau mari les raisons réelles de sa fuite. Mais peut-on bâtir une existence entière sur une imposture ? Des années plus tard, c'est à travers les yeux de Cecilia que se dévoilent les secrets d'une mère prête à se dérober au premier signe de menace. Premier roman d'Ann Patchett, cette saga bouleversante explore avec grâce la maternité, le poids des silences et la force des liens que l'on choisit de tisser au mépris des conventions.