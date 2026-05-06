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#Roman francophone

Niré

Aki Shimazaki

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Nobuki Niré mène une vie heureuse avec son épouse et leurs deux fillettes. La nouvelle d'un troisième enfant à naître vient illuminer plus encore cette douce existence. Seule ombre au tableau : la maladie d'Alzheimer de sa mère Fujiko semble empirer et celle-ci ne le reconnaît plus. Un jour, dans le tiroir de son ancien bureau d'écolier, Nobuki découvre un journal intime. Il comprend que sa mère a éprouvé le besoin de consigner tout ce qu'elle avait peur d'oublier, le quotidien, les colères tues, les souvenirs joyeux, les craintes enfouies. Et c'est par ces mots qu'il va faire la connaissance d'une femme qui a eu une vie avant lui, à travers lui, et qui ne peut désormais plus en rendre compte.

Par Aki Shimazaki
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Aki Shimazaki

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Niré

Aki Shimazaki

Paru le 06/05/2026

144 pages

Actes Sud Editions

7,40 €

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9782330221041
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