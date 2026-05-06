Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

L'année du cochon

Carmen Mola

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir fêté le Nouvel An chinois qui ouvre l'année du Cochon, Chesca Olmo, nouvelle coordinatrice de la BAC madrilène, disparaît dans des circonstances inquiétantes. A son réveil d'un sommeil comateux, dans un appartement qu'elle ne connaît pas, trois hommes gravitent autour de son lit... L'ex-inspectrice Elena Blanco reprend alors du service au sein de la brigade qu'elle a longtemps dirigée. Et l'enquête va la mener en périphérie de la capitale, dans une ferme sordide qui recèle les secrets inavouables d'une famille dangereusement dysfonctionnelle. Ce troisième opus des enquêtes d'Elena Blanco s'enfonce davantage encore dans les tréfonds de l'âme humaine, explorant la part de bestialité tapie en chacun. Personne n'en reviendra indemne.

Par Carmen Mola
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Carmen Mola

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'année du cochon par Carmen Mola

Commenter ce livre

 

L'année du cochon

Carmen Mola trad. Anne Proenza

Paru le 06/05/2026

448 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330221010
9782330221010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.