Après avoir fêté le Nouvel An chinois qui ouvre l'année du Cochon, Chesca Olmo, nouvelle coordinatrice de la BAC madrilène, disparaît dans des circonstances inquiétantes. A son réveil d'un sommeil comateux, dans un appartement qu'elle ne connaît pas, trois hommes gravitent autour de son lit... L'ex-inspectrice Elena Blanco reprend alors du service au sein de la brigade qu'elle a longtemps dirigée. Et l'enquête va la mener en périphérie de la capitale, dans une ferme sordide qui recèle les secrets inavouables d'une famille dangereusement dysfonctionnelle. Ce troisième opus des enquêtes d'Elena Blanco s'enfonce davantage encore dans les tréfonds de l'âme humaine, explorant la part de bestialité tapie en chacun. Personne n'en reviendra indemne.