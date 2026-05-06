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Dumas à Naples

Fiamma Luzzati, Marcella Onzo

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En terrasse d'un célèbre café du centre de Naples, Fiamma est plongée dans la lecture du Voyage en Italie de Goethe. Elle songe à en faire une bande dessinée lorsqu'un homme l'aborde. C'est Alexandre Dumas, surgissant tout droit de son XIXe siècle. Avec verve et malice, il lui propose de visiter la ville pour oublier cet ennuyeux Goethe. Commence alors une déambulation dans les lieux tels que l'écrivain les a connus et aimés... Anecdotes, rencontres inattendues, récits savoureux : Dumas fait surgir une Naples vibrante, populaire et théâtrale. L'opéra et la rue, les bourgeois et les voleurs, la pizza et la sfogliatella, le Vésuve bien sûr, et jusqu'à la jalousie légendaire des Napolitains : tout compose une promenade pleine d'esprit dans une ville qui ne cesse de se raconter - Naples, la plus vivante des cités éternelles.

Par Fiamma Luzzati, Marcella Onzo
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Fiamma Luzzati, Marcella Onzo

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Historique

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Dumas à Naples

Fiamma Luzzati, Marcella Onzo

Paru le 29/04/2026

128 pages

Actes Sud Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782330220266
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