Dumas à Naples

En terrasse d'un célèbre café du centre de Naples, Fiamma est plongée dans la lecture du Voyage en Italie de Goethe. Elle songe à en faire une bande dessinée lorsqu'un homme l'aborde. C'est Alexandre Dumas, surgissant tout droit de son XIXe siècle. Avec verve et malice, il lui propose de visiter la ville pour oublier cet ennuyeux Goethe. Commence alors une déambulation dans les lieux tels que l'écrivain les a connus et aimés... Anecdotes, rencontres inattendues, récits savoureux : Dumas fait surgir une Naples vibrante, populaire et théâtrale. L'opéra et la rue, les bourgeois et les voleurs, la pizza et la sfogliatella, le Vésuve bien sûr, et jusqu'à la jalousie légendaire des Napolitains : tout compose une promenade pleine d'esprit dans une ville qui ne cesse de se raconter - Naples, la plus vivante des cités éternelles.