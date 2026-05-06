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L'homme du Sud

Greg Iles

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Bienville, Mississippi, 2023. A la suite d'une bavure policière qui a coûté la vie à un garçon noir de douze ans, un grand concert hip-hop est organisé à Mission Hill, une ancienne plantation de coton. Des coups de feu éclatent, la police panique et tue une quinzaine de festivaliers innocents, tous noirs. Sans l'intervention pacifiste de Kendrick Washington - qui quelques minutes plus tôt avait marqué les esprits en interprétant sur scène une version détournée de Southern Man de Neil Young, paré d'imposantes chaînes d'esclave -, c'était le carnage assuré. Les images font le tour du monde : un symbole est né. Mais les symboles attisent les tensions autant qu'ils apaisent. Dans le Sud profond, les vieilles haines se réveillent : incendies meurtriers, représailles, conspirations suprémacistes, mensonges officiels. Tandis que l'Amérique post-Trump s'embrase et va tout droit vers la guerre civile, un candidat indépendant à la présidentielle voit dans le chaos une opportunité historique. Dans L'Homme du Sud, Greg Iles met une dernière fois en scène Penn Cage, son personnage emblématique. Plongeant au coeur des fractures états-uniennes, il ausculte l'Amérique contemporaine à la lumière de ses crimes fondateurs. Dense, puissant et terriblement actuel.

Par Greg Iles
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Greg Iles

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Thrillers

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L'homme du Sud

Greg Iles trad. Jessica Shapiro

Paru le 13/05/2026

1312 pages

Actes Sud Editions

29,00 €

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