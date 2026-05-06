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Médecin légiste

Dr bernard Marc, Bernard Marc

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Avec le Dr Bernard Marc, suivez le quotidien d'un médecin légiste, métier de l'ombre devenu l'un des rouages essentiels de la justice. Enquêteur redoutable, le légiste, en faisant parler les corps, est capable de confondre un assassin, de débusquer le meurtre quand on crie au suicide, de reconstituer le scénario d'une tragédie sanglante, mais aussi, sans dégainer son scalpel, de repérer la femme ou l'enfant maltraité, abusé. Car un médecin légiste n'est pas seulement un homme en blouse blanche plongeant dans les entrailles du corps humain, le disséquant, le découpant de part en part pour en extirper les derniers secrets. Il prend également soin des vivants en aidant à élucider les circonstances d'une mort ou en examinant des victimes de violences ou d'abus sexuels de tous âges. Fort de ses trente-cinq années d'expertise, le Dr Marc revient sur des affaires qui l'ont marqué, dans un récit empreint de passion et d'humanité.

Par Dr bernard Marc, Bernard Marc
Chez J'ai lu

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Auteur

Dr bernard Marc, Bernard Marc

Editeur

J'ai lu

Genre

Criminalité

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Médecin légiste

Dr bernard Marc, Bernard Marc

Paru le 06/05/2026

256 pages

J'ai lu

8,60 €

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