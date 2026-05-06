Accueillir le temps qui passe

La maturité n'est pas un renoncement. C'est une conquête. Beauté, santé, énergie, joie de vivre... Après quarante, cinquante ou soixante ans, la vie ne ralentit pas, elle s'intensifie. A travers son parcours de mère, de grand-mère, de compagne, de femme active, Estelle Lefébure partage une vision lumineuse et libératrice de la vie, ainsi que des conseils pour être bien dans son corps et dans sa tête, loin des injonctions à rester jeune. Un livre inspirant pour rayonner à chaque étape de sa vie et faire du temps qui passe une très grande force.