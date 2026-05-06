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Accueillir le temps qui passe

Estelle Lefébure

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La maturité n'est pas un renoncement. C'est une conquête. Beauté, santé, énergie, joie de vivre... Après quarante, cinquante ou soixante ans, la vie ne ralentit pas, elle s'intensifie. A travers son parcours de mère, de grand-mère, de compagne, de femme active, Estelle Lefébure partage une vision lumineuse et libératrice de la vie, ainsi que des conseils pour être bien dans son corps et dans sa tête, loin des injonctions à rester jeune. Un livre inspirant pour rayonner à chaque étape de sa vie et faire du temps qui passe une très grande force.

Par Estelle Lefébure
Chez J'ai lu

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Auteur

Estelle Lefébure

Editeur

J'ai lu

Genre

Garder la forme

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Accueillir le temps qui passe

Estelle Lefébure

Paru le 06/05/2026

253 pages

J'ai lu

8,30 €

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Scannez le code barre 9782290428047
9782290428047
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