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Gestion différenciée écologique des paysages, parcs et jardins

Franck Jault, Alain Divo, Karen Petitjean

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Face à l'accélération de l'extinction des espèces animales et végétales, la gestion différenciée s'impose comme une approche innovante, proposant des méthodes et techniques de création et d'entretien des espaces urbains et paysagers davantage respectueuses du vivant et plus performantes. Après avoir présenté les grands principes du développement durable, ainsi que la réglementation en vigueur, ce mémento illustré : ? dresse un panorama des écosystèmes (sols, eau, faune, flore) en mettant en lumière les pratiques néfastes ; ? examine les composantes de l'aménagement urbain (surfaces minérales, éclairage artificiel, arbres en ville) en proposant des solutions à faible impact environnemental ; ? explique les fondements de la gestion différenciée écologique, de la protection des sols et de la gestion de l'eau ; ? présente les techniques d'entretien adaptées aux différents types d'espaces verts (gazons et pelouses, prairies et ourlets herbeux, écopâturages, toitures végétalisées, massifs fleuris, massifs d'arbustes) ; ? met l'accent sur la préservation de la biodiversité (avifaune, microfaune et macrofaune) et l'emploi de techniques telles que la zoothérapie et la phytothérapie. S'appuyant sur des cas concrets avec des schémas et des plans, ce mémento transmet un savoir-faire à la fois ancestral et résolument innovant utile autant aux décideurs, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre, qu'aux entreprises et aux étudiants. Cette nouvelleédition tient compte notamment : ? de l'intégration des trames verte, bleue, brune et noire dans les projets d'aménagement ; ? des prescriptions pour la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) ; ? des techniques de désartificialisation des sols ; ? des nouvelles techniques de désherbage électrique ; ? du développement et de la gestion des micro-forêts urbaines ; ? de retours d'expériences menées depuis 10 ans en agroécologie urbaine et écopâturage ; ? de l'application des principes d'une économie circulaire inspirée du biomimétisme.

Par Franck Jault, Alain Divo, Karen Petitjean
Chez Le Moniteur Editions

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Auteur

Franck Jault, Alain Divo, Karen Petitjean

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Histoire et aménagement des ja

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Gestion différenciée écologique des paysages, parcs et jardins

Franck Jault, Alain Divo, Karen Petitjean

Paru le 06/05/2026

208 pages

Le Moniteur Editions

45,00 €

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