La drôle de maladie de p'tit bonhomme

P'tit Bonhomme est tout flagada... C'est qu'il a attrapé une bien étrange maladie ! D'autant plus étrange que personne ne veut lui dire de quoi il s'agit ! Ni son papa, ni sa maman, ni les grands-de-l'abribus, ni les forains ne lui expliquent ce qu'il a : "P'tit Bonhomme, ta drôle de maladie, on la connaît. On sait ce que tu as, mais c'est un secret et un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre" . Allons bon ! A la fois gai et triste, le ventre tout serré, le coeur qui yoyotte et les genoux qui tremblotent, P'tit Bonhomme en a assez ! Il retourne alors là où tout a commencé... dans la clairière où se trouve P'tite Bonnefemme...