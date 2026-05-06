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#Album jeunesse

La drôle de maladie de p'tit bonhomme

Irène Bonacina, Pierre Delye

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P'tit Bonhomme est tout flagada... C'est qu'il a attrapé une bien étrange maladie ! D'autant plus étrange que personne ne veut lui dire de quoi il s'agit ! Ni son papa, ni sa maman, ni les grands-de-l'abribus, ni les forains ne lui expliquent ce qu'il a : "P'tit Bonhomme, ta drôle de maladie, on la connaît. On sait ce que tu as, mais c'est un secret et un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre" . Allons bon ! A la fois gai et triste, le ventre tout serré, le coeur qui yoyotte et les genoux qui tremblotent, P'tit Bonhomme en a assez ! Il retourne alors là où tout a commencé... dans la clairière où se trouve P'tite Bonnefemme...

Par Irène Bonacina, Pierre Delye
Chez Editions Didier

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Auteur

Irène Bonacina, Pierre Delye

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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La drôle de maladie de p'tit bonhomme

Irène Bonacina, Pierre Delye

Paru le 06/05/2026

32 pages

Editions Didier

5,90 €

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Scannez le code barre 9782278122288
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