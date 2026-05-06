Le thème du pipi au lit traité avec légèreté et tendresse "Oh non, mon duvet est tout mouillé ! - Papa, cette nuit, j'ai encore fait pipi au nid... Je suis désolé... - Ne t'en fais pas, mon chéri, tes plumes vont sécher... - Oui, mais pour le nid ? - Ce n'est pas grave, mon oiseau joli... Il suffit de changer deux ou trois brindilles et puis voilà ! " Ce livre cartonné aborde avec douceur et légèreté la thématique du pipi au lit avec les tout-petits. Accompagné et encouragé par son papa, l'oisillon pourra bientôt chanter sur tous les toits : "Pas de pipi au nid cette nuit ! " .