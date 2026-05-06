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#Album jeunesse

Pipi au nid

Géraldine Collet, Mylène Rigaudie

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Le thème du pipi au lit traité avec légèreté et tendresse "Oh non, mon duvet est tout mouillé ! - Papa, cette nuit, j'ai encore fait pipi au nid... Je suis désolé... - Ne t'en fais pas, mon chéri, tes plumes vont sécher... - Oui, mais pour le nid ? - Ce n'est pas grave, mon oiseau joli... Il suffit de changer deux ou trois brindilles et puis voilà ! " Ce livre cartonné aborde avec douceur et légèreté la thématique du pipi au lit avec les tout-petits. Accompagné et encouragé par son papa, l'oisillon pourra bientôt chanter sur tous les toits : "Pas de pipi au nid cette nuit ! " .

Par Géraldine Collet, Mylène Rigaudie
Chez Editions Didier

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Auteur

Géraldine Collet, Mylène Rigaudie

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

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Pipi au nid

Géraldine Collet, Mylène Rigaudie

Paru le 06/05/2026

18 pages

Editions Didier

10,90 €

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Scannez le code barre 9782278120031
9782278120031
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