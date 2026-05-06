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#Roman francophone

La sultane corse

Julien Donadille

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Un soir d'été, dans une marine du cap Corse, un yacht débarque Maxime, intellectuel français spécialiste du monde turc, et Deniz, la fille d'un puissant homme d'affaires azéri. Les deux nouveaux venus grimpent vers un village perdu dans la montagne, où Maxime possède une maison familiale laissée à l'abandon depuis quarante ans. Dans sa fuite, Deniz n'a emporté pour tout bien qu'une peinture représentant son aïeule, une Corse, enlevée par les Barbaresques et devenue l'épouse d'un sultan ottoman. Celle-ci aurait même, dans le plus grand secret, converti son fils au catholicisme. Le tableau - une copie d'atelier - illustre ce baptême, mais l'original, qui a pour auteur le maître espagnol Francisco de Zurbarán, pourrait se trouver en Corse... A travers cette quête et la destinée des personnages, c'est toute l'histoire de l'île que le roman embrasse : républiques maritimes, razzias barbaresques, épopée impériale, fortunes latino-américaines, administration coloniale... et banditisme. Un récit sur l'exil et la transmission porté par un souffle poétique, une fresque historique puissante. Julien Donadille est directeur de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet à Paris. Il a publié un essai et des romans, dont le dernier aux éditions du Rocher, La Paix paresseuse.

Par Julien Donadille
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Julien Donadille

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Littérature française

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La sultane corse

Julien Donadille

Paru le 06/05/2026

380 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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